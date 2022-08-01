Некоторым IT-гигантам пора уже опуститься с небес на землю.

Деловое издание Games Industry, работающее в сфере игровой индустрии и всего ей сопутствующего, сообщило о том, что правительство Индонезии заблокировало в стране доступ к некоторым крупным интернет-ресурсам и магазинам вследствие неисполнения ими местных законов о так называемом приземлении и отказа удалять запрещёный в стране контент.

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Как сообщается, в ноябре 2020 года индонезийские власти одобрили новый закон, призванный поставить под контроль содержимое глобальной Сети. В формулировку данного закона, в частности, также входит право требовать от интернет-ресурсов удалять противозаконный и «нарушающий общественный порядок» контент.

Работающим на индонезийском рынке IT-компаниям было необходимо зарегистрироваться в стране («приземлиться») до 29 июля 2022 года. Некоторые компании, в числе которых Amazon и Alphabet (Google), исполнили требования законодательства, остальные данное требование проигнорировали. Как итог, индонезийские пользователи сообщают о закрытии в стране доступа к сервисам Valve (Steam), Epic Games (EGS), Electronic Arts (Origin), Yahoo и другим. Помимо интернет-ресурсов под удар попали и игровые серверы: в частности, индонезийцы сообщают о невозможности зайти в Dota 2, CSGO и Fortnite без VPN.

Под наиболее сильный удар попали пользователи PayPal, утратившие возможность вывести с данной системы средства. На фоне многочисленных жалоб индонезийское правительство временно восстановило доступ к PayPal, дабы люди смогли получить свои деньги.

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Важно понимать, что блокировки не вечные: чтобы сервисы официально смогли продолжить работать в Индонезии, от управляющих ими компаний всего-навсего требуется перестать считать себя выше местного закона.