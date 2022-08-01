Минцифры исключило из реестра аккредитованных ИТ-компаний более 400 организаций. Среди них есть банки, бюджетные учреждения, страховые и прочие организации, для которых деятельность в ИТ-сфере не является основной. Напомним, присутствие в этом списке даёт компаниям преференции, среди которых особенно выделяется 0 % налога на прибыль. Сейчас заявления на вступление в реестр не принимаются до принятия нового порядка аккредитации.
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Если говорить о составе исключённых из ИТ-реестра организаций, то там числится более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других, не относящихся к ИТ организаций. Источник в Минцифры заверил, что ведомство регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на соответствие нужным требованиям. Например, в сентябре прошлого года из списка было исключено около 1,6 тысячи организаций. До проведения процедуры исключения специалисты Минцифры анализируют множество открытых данных о той или иной компании, включая её официальный сайт.
Напомним, ранее компаниям для попадания в реестр аккредитованных ИТ-компаний нужно было иметь только профильный ОКВЭД. Сами льготы были распространены на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, а также продажи онлайн-рекламы на своих платформах, размещения объявлений на агрегаторах, предоставления платного доступа к контенту (фильмам и музыке), от оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ и разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.
Сейчас Минцифры в тесной кооперации с профильными ассоциациями ведёт работу по исправлению списка критериев для аккредитации ИТ-компаний, а также изменения самой этой процедуры. Так, в качестве дополнительных мер по «отсеиванию» непрофильных организаций предлагается рассматривать такие показатели как доля сотрудников, занимающихся ИТ, а также доля выручки от разработки и внедрения ИТ.