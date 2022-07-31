Ещё неделю назад мы писали вам о 20 миллионах.

Ровно неделю назад мы писали вам о том, что мобильный ролевой экшен Diablo Immortal пользователи скачали уже более 20 миллионов раз. Тогда в честь знаменательного события разработчики решили порадовать свою аудиторию мелкими, но приятными бонусами. Прошла неделя — и появился новый повод для публикации.

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Теперь официально объявлено, что показатель загрузок Diablo Immortal превышает отметку в 30 миллионов. Как и в прошлый раз, разработчики по такому случаю приготовили игрокам новые бонусы и наград.

Напомним также, о первых 10 миллионах скачиваний Blizzard объявила спустя всего неделю после релиза, который состоялся в начале июня. Для того, чтобы удвоить результат, разработчикам потребовалось в шесть раз больше времени, но сейчас темпы значительно ускорились.

Что до нынешних 30 миллионов, то разработчики пообещали выдать игрокам награды, стоит им только зайти в клиент Diablo Immortal. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге проекта, но, опять же, без подробностей.

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Напомним, релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня на iOS и Android, также в этот день было запущено открытое тестирование на ПК. Игра официально недоступна в России. Её итоговый рейтинг по пользовательским отзывам на Metacritic сразу после релиза обвалился настолько сильно, что стал самым низким среди всех игр Blizzard.