Компания Blizzard объявила, что мобильный ролевой экшен Diablo Immortal пользователи скачали уже более 20 миллионов раз. В честь такого знаменательного события разработчики решили порадовать свою аудиторию мелкими, но приятными бонусами.
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Напомним, в середине прошлого месяца Blizzard отмечала 10 миллионов загрузок — таких показателей удалось достичь всего за неделю после запуска. Бонусы за достижение очередной вехи получились вполне обыденными: легендарный аватар, золото, кое-какая экипировка и другие мелочи. Blizzard особо вдаваться в подробности не стала, а порекомендовала геймерам зайти в клиент игры и всё получить самим.
Напомним, релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня на iOS и Android, также в этот день было запущено открытое тестирование на ПК. Игра, если вдруг кто призабыл, официально недоступна в России.
Ещё одно важное напоминание — рейтинг Diablo Immortal. Итоговая средняя отметка по пользовательским отзывам на Metacritic сразу после релиза обвалилась настолько сильно, что рейтинг проекта стал самым низким среди игр Blizzard.