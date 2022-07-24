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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Количество загрузок Diablo Immortal превысило 20 млн
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Компания Blizzard объявила, что мобильный ролевой экшен Diablo Immortal пользователи скачали уже более 20 миллионов раз. В честь такого знаменательного события разработчики решили порадовать свою аудиторию мелкими, но приятными бонусами.

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Напомним, в середине прошлого месяца Blizzard отмечала 10 миллионов загрузок — таких показателей удалось достичь всего за неделю после запуска. Бонусы за достижение очередной вехи получились вполне обыденными: легендарный аватар, золото, кое-какая экипировка и другие мелочи. Blizzard особо вдаваться в подробности не стала, а порекомендовала геймерам зайти в клиент игры и всё получить самим.

Напомним, релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня на iOS и Android, также в этот день было запущено открытое тестирование на ПК. Игра, если вдруг кто призабыл, официально недоступна в России.

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Ещё одно важное напоминание — рейтинг Diablo Immortal. Итоговая средняя отметка по пользовательским отзывам на Metacritic сразу после релиза обвалилась настолько сильно, что рейтинг проекта стал самым низким среди игр Blizzard.

#blizzard #diablo immortal
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