Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Goat Simulator 3 вполне хватит компьютера с Core i5-4690K и GTX 1050 Ti
Рекомендованные же требования чуть более серьёзные.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

В четверг разработчики из Coffee Stain Studios объявили о том, что релиз Goat Simulator 3 — «триквела» забавного проекта, посвящённого отравляющего всем вокруг жизнь козла-недоумка, поступит в продажу 17 ноября. PC-версия игры будет распространяться (возможно, временно) эксклюзивно через Epic Games Store. Теперь же на соответствующей EGS-страничке псевдо-третьей части «Симулятора козла» появились системные требования проекта.

реклама

Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования у Goat Simulator 3 максимально щадящие и демократичные. Чтобы запустить новинку и играть на минимальных настройках качества, вам вполне хватит компьютера среднего ценового диапазона прямиком из 2016 года. В случае с рекомендованными требованиями всё немного серьёзнее — потребуется современный процессор и «предтоповый» графический ускоритель всё того же 2016 года выпуска. Ну, или аналогичный ему по производительности из числа современных, то есть, адаптер уровня ниже среднего.

Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4690K;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;
  • 12 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-9400F;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070;
  • 12 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Безусловно, требования пока не окончательные, поэтому и компонентов-представителей «красного» лагеря здесь пока нет. Релиз проекта состоится только через три с половиной месяца, поэтому «системки» ещё поправят и сделают их значительно более подробными.

#coffee stain studios #goat simulator 3
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Триквел «Cимулятора козла» поступит в продажу в середине ноября
Авторы «Симулятора козла» анонсировали триквел игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
34
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
46
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
216
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2

Сейчас обсуждают

Alex_Str
00:58
Эти ядрышки из смарта показывают производительность на уровне 7700k.
Ryzen 5 7600X превосходит i9-12900K на 22 процента в одноядерной производительности
Barash
00:57
Я в курсе, что разработчики хотели неуклюже сострить, но как всегда сели в лужу.
Для триквела «Симулятора козла» вполне хватит компьютера с Core i5-4690K и GTX 1050 Ti
wwr222
00:56
С таким. Только поц крайне не последователен в суждениях. Да и примерную локацию обитания легко вычислил.
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Юрий Соколов
00:52
если все стабильно, то майнинг будет на уровне розетки и мало кто зайдет, кроме халявщиков, старожил и ботнетов
Эфир перестал быть самой прибыльной криптовалютой для майнинга на видеокартах – Ethereum Classic №1
Сергей Васильев
00:49
С каким режимом? Мне лень смотреть чтот дракон писал. Может ему помочь с режимом бороться. Будет фуфайки шить.
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
ffe
00:48
Пиндосня поганая ссыкливые слабаки. Там каякая-то неисправность потенциальная, а они уже забегали. Трясутся за свои никчёмные жизнёшки, будто бы в них есть какой-то высокий смысл. В ВКС РФ за крайние...
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
wwr222
00:44
Обычный чмошник. Такие даже в личку не напишут, ибо получат жбан. А тут все можно. Никакими там чеченцами и не пахнет. Дебил он. Может и не пуганый. Считает себя борцом с режимом. Самые страшные войск...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Сергей Васильев
00:40
А просто что бы другим урок был. За слова свои отвечать надо. А не разбрасываться ими. Если мне надо будет, я эту скотину найду. Потом плакать будет. Он же не мужчина. Рот его шайтан протер. За чеченц...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
wwr222
00:37
Да на хер он сдался...Руки марать...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Сергей Васильев
00:35
Что то новое. Идиот законтаченый порчу по фото наводит. Я всяких бесов повидал, но это походу реально баффи или зачарованых пересмотрело. Может его в реальности испортить? Потом тут тест изоленты вы...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем