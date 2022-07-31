Рекомендованные же требования чуть более серьёзные.

В четверг разработчики из Coffee Stain Studios объявили о том, что релиз Goat Simulator 3 — «триквела» забавного проекта, посвящённого отравляющего всем вокруг жизнь козла-недоумка, поступит в продажу 17 ноября. PC-версия игры будет распространяться (возможно, временно) эксклюзивно через Epic Games Store. Теперь же на соответствующей EGS-страничке псевдо-третьей части «Симулятора козла» появились системные требования проекта.

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Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования у Goat Simulator 3 максимально щадящие и демократичные. Чтобы запустить новинку и играть на минимальных настройках качества, вам вполне хватит компьютера среднего ценового диапазона прямиком из 2016 года. В случае с рекомендованными требованиями всё немного серьёзнее — потребуется современный процессор и «предтоповый» графический ускоритель всё того же 2016 года выпуска. Ну, или аналогичный ему по производительности из числа современных, то есть, адаптер уровня ниже среднего.

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-4690K;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;

12 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-9400F;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070;

12 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Безусловно, требования пока не окончательные, поэтому и компонентов-представителей «красного» лагеря здесь пока нет. Релиз проекта состоится только через три с половиной месяца, поэтому «системки» ещё поправят и сделают их значительно более подробными.