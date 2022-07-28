Не так уж и долго ждать, на самом-то деле.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В начале лета разработчики из Coffee Stain Studios анонсировали Goat Simulator 3 — триквел нашумевшего в своё время «Симулятора козла», в котором наш рогатый главный герой устраивает всем вокруг различные козни и неприятности. Не прошло и двух месяцев, как разработчики собрались с силами и озвучили точную дату выхода триквела — 17 ноября. Соответствующая информация прозвучала в Twitter магазина Epic Games Store, где PC-версия Goat Simulator 3 будет распространяться в эксклюзивном статусе.

реклама

Goat Simulator 3 продолжит «славную» геймплейную традицию своих предков, однако теперь в нём смогут участвовать до четырёх пользователей одновременно. Всё верно: в триквеле будет представлен полноценный кооперативный режим, что, в теории, должно многократно повысить градус веселья.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Помимо PC (EGS) игра также выйдет на консолях текущего поколения.