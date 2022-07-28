Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Триквел «Cимулятора козла» поступит в продажу в середине ноября
Не так уж и долго ждать, на самом-то деле.
анонсы и реклама
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

В начале лета разработчики из Coffee Stain Studios анонсировали Goat Simulator 3 — триквел нашумевшего в своё время «Симулятора козла», в котором наш рогатый главный герой устраивает всем вокруг различные козни и неприятности. Не прошло и двух месяцев, как разработчики собрались с силами и озвучили точную дату выхода триквела — 17 ноября. Соответствующая информация прозвучала в Twitter магазина Epic Games Store, где PC-версия Goat Simulator 3 будет распространяться в эксклюзивном статусе.

реклама

Goat Simulator 3 продолжит «славную» геймплейную традицию своих предков, однако теперь в нём смогут участвовать до четырёх пользователей одновременно. Всё верно: в триквеле будет представлен полноценный кооперативный режим, что, в теории, должно многократно повысить градус веселья.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Помимо PC (EGS) игра также выйдет на консолях текущего поколения.

#goat simulator 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы «Симулятора козла» анонсировали триквел игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
32
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
411
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
122
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
75
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
79
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
16
Записки Космического Сантехника. Начало
17

Сейчас обсуждают

Chimbal
19:08
Тебе реально уже пора к доктору...
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
Вежливый__HIMARS
19:07
ну ты блять и фейкомет. сука, нихуя рукожопы не умеют. https://without-lie.info/factcheck/feykovyy-raport-pro-rozstril-z-kupoiu-pomylok-rosiian/
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Муж_ЗАГЛOTA
19:07
в чем смысл? идет объединение 2 АРМИЙ, чтоб зачисть планету от геев, фашистов и гоблинов))) 2 пиндосии, африка и австралия -> живи, где хочешь! Нафига холодная сибирь :D У вас вместо мозга -> сральн...
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Муж_ЗАГЛOTA
19:04
Та на матче по ФУТБОЛУ поляндия кричала гейбандэрам ЛЬВИВ естем ПОЛЬСКА :D -> Львов есть Польский)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Kira625
19:03
Ну как же мы без тебя тут жили. Чудом можно сказать выжили, дотянули то того момента, когда ты принес нам свет знания. ;) Чудик, ну не нужен ты никому здесь. Не нужен совсем.
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Вежливый__HIMARS
19:03
ты далбаеб удивишся, но есть СМИ. и не все из них прорашисткие.
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Муж_ЗАГЛOTA
19:02
фото в студию))) Пенсионеров лям насобирали, чтоб потом разрулить ситуацию по пенсиям :D Бриты не зря говорят, ОКРАИНА к ОСЕНИ 100% банкрот)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Вежливый__HIMARS
19:02
так блять раха 8лет к броску мангуста готовилась. но что то пошло не так. прочистит и Европа только сильнее станет. Польша вон раньше нахуй газпром послала и не жужжит.
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
id_1
19:00
Алгоритмы сжатия изображений оверов немного перестарались, поэтому вот прямые ссылки на итоговые таблицы: https://pbs.twimg.com/media/FYwjGasVUAYR_aN?format=jpg&name=4096x4096 https://pbs.twimg.com/me...
Core i7-13700K и i5-13600K протестировали в паре с DDR5 и DDR4 — предшественники оказались позади
Вежливый__HIMARS
19:00
видосы горелой ваты можно и на 6300 смотреть.
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем