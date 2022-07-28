В начале лета разработчики из Coffee Stain Studios анонсировали Goat Simulator 3 — триквел нашумевшего в своё время «Симулятора козла», в котором наш рогатый главный герой устраивает всем вокруг различные козни и неприятности. Не прошло и двух месяцев, как разработчики собрались с силами и озвучили точную дату выхода триквела — 17 ноября. Соответствующая информация прозвучала в Twitter магазина Epic Games Store, где PC-версия Goat Simulator 3 будет распространяться в эксклюзивном статусе.
реклама
Goat Simulator 3 продолжит «славную» геймплейную традицию своих предков, однако теперь в нём смогут участвовать до четырёх пользователей одновременно. Всё верно: в триквеле будет представлен полноценный кооперативный режим, что, в теории, должно многократно повысить градус веселья.
Помимо PC (EGS) игра также выйдет на консолях текущего поколения.