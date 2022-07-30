А ещё Лара страдает от одиночества. Почему-то.

Факт работы студии Crystal Dynamics над новой игрой серии Tomb Raider является официально подтверждённым: представители коллектива объявили об этом ещё в начале апреля текущего года. Естественно, процесс находится на совсем зачаточных стадиях, поэтому подробностями проекта разработчики не поделились ни в апреле, ни по сегодняшний день включительно. Ну, а там, где молчат официальные разработчики, по традиции на связь всегда выходят разномастные инсайдеры. Так, по сведениям экс-редактора издания IGN Колина Мориарти, у него на руках имеется сценарий будущего проекта.

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Из данного сценария следует, что Лара Крофт оклемалась от семейной драмы, однако обнаружила себя в одиночестве и откровенно по этому поводу переживает. Между тем подвиги Лары вдохновили новое поколение Расхитителей Гробниц, и, как гласит сценарий, ей предстоит объединиться с молодыми дарованиями в данной сфере, чтобы защитить планету от надвигающейся катастрофы.

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Звучит всё сильно притянутым за уши, в результате чего в правдоподобность данного сценария поверить так же сложно, как в существование сказочных персонажей. Тем не менее, учитывая современные видеоигры с бессвязными сюжетами, на деле всё вполне может оказаться именно так.