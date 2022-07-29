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Новости Software Игнатий Колыско
Космический строительный симулятор RimWorld вышел на консолях
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Разработчики из студии Double Eleven, которые ранее выпустили консольные версии Rust и Prison Architect, объявили о выходе космического строительного симулятора RimWorld. Выход проекта, который на ПК делался силами Ludeon Studios, состоялся точно в срок. Несколько дней назад мы публиковали 17-минутное геймплейное видео от журналистов издания IGN.

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RimWorld для Xbox One и Xbox One получила адаптированное управление, консольный интерфейс и другие необходимые для этих платформ вещи. Авторы дали понять, что поклонники симулятора, проводившие дни и ночи напролёт в ПК-версии, будут чувствовать себя комфортно и с геймпадом в руках.

Игра рассказывает о группе из трёх человек, которые выжили после крушения космического лайнера. Счастливчики решили не тратить время зря и принялись строить колонии в приграничном мире на краю изученного пространства. Авторы RimWorld сериалом «Светлячок», а также Dwarf Fortress, Dune и даже Warhammer 40,000.

«Выживайте на пустынной планете, развивайте свою колонию и формируйте жизнь своих колонистов! Испытайте богатую и сложную систему создания историй, которой управляет Рассказчик, управляемый ИИ, который использует ваш стиль игры для создания событий. Защищайте свою колонию от пиратских налетчиков, формируйте сложные и глубокие отношения между вашими колонистами и управляйте каждым аспектом их жизни на микроуровне. Каждое прохождение уникально — какие дикие и дурацкие истории вы расскажете?» — гласит официальное описание под опубликованным роликом.

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С момента своего релиза RimWorld набрала более 113 тысяч отзывов в Steam, из которых 98 % — положительные.

#double eleven #ludeon studios #rimworld
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