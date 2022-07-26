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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
Игра выйдет на консолях уже 29 июля.
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Разработчики из Ludeon Studios в скором времени выпустят свой космический строительный симулятор RimWorld на консолях — релиз на PS4 и Xbox One запланирован на 29 июля. А прямо сейчас журналисты издания IGN показали, как будет работать игра на консоли PlayStation 5 по технологии обратной совместимости.

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На запечатлённом и опубликованном видео зрителям показали первые 17 минут игры с привычным для всех поклонников RimWorld набором обыденных манипуляций: выбор территории, сбор ресурсов, процесс постройки первых зданий. Видео также даёт понять, как будет выглядеть консольный интерфейс, а также как разработчикам удалось адаптировать непростое управление игры под стики, кнопки и курки.

Напомним, до настоящего момента RimWorld была доступна только на ПК, полноценный релиз игры состоялся только в октябре 2018 года, до этого он пребывала в раннем доступе (аж с 2013 года). RimWorld позиционируется разработчиками как научно-фантастический симулятор колонии под управлением ИИ-рассказчика.

Проект управляет тремя людьми, выжившими после крушения космического лайнера, в строительстве колонии в приграничном мире на краю изученного пространства. Среди основных источников вдохновения авторы посчитали нужным указать научно-фантастический сериал «Светлячок» (за дух космического вестерна), Dwarf Fortress (за глубокую проработку), а также Dune и Warhammer 40,000 (за правильную эпичность происходяшего).

«Следите за настроением, потребностями, мыслями, ранениями и болезнями колонистов. Участвуйте в глубоко проработанной боях небольших команд. Используйте одежду, оружие и экипировку из металла, дерева, камня, ткани и экзотических, футуристических материалов. Сражайтесь с пиратами-налетчиками, враждебными племенами, свирепыми животными и древними машинами убийств. Играя, каждый раз открывайте для себя новый мир. Стройте колонии в природных зонах от пустыни до джунглей и тундры, имеющих свои уникальные флоры и фауны. Управляйте колонистами и развивайте их с помощью уникальных биографий, черт и навыков. Учитесь легко играть с помощью интеллектуального и ненавязчивого ИИ-наставника», — описывают максимально разнообразный геймплей RimWorld сами раработчики.

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С момента своего релиза RimWorld набрала более 113 тысяч отзывов, из которых 98 % — положительные.

#ludeon studios #rimworld
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