Тестовая сборка получила индекс 5.9 RC1.

Разработчики легендарного плеера Winamp выпустили новую версию программы — самая актуальная сборка получила порядковый индекс 5.9 RC1. Данная версия во внешнем плане практически полностью копирует предшественницу, но есть несколько важных изменений, спрятанных внутри.

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Winamp 5.9 RC1 поддерживает беспроводную синхронизацию с Winamp для Android и предоставляет возможность управлять плейлистом прямиком из браузера с помощью отдельного виджета. Она также умеет импортировать библиотеку iTunes. Программа получила улучшенную поддержку операционной системы Windows 11 и видеокодека VP8, обновлённые системные требования и некоторые технические правки. Тем немногочисленным пользователям, которые до сих пор сидят на Windows XP и Vista, доступ к свежей сборка плеера закрыт навсегда — отныне минимальной подходящей системой считается Windows 7 SP1.

Сборка 5.9 RC1 не является финальной, это важно помнить, поскольку разработчики до полноценного релиза выпустят ещё несколько тестовых версий. Также плеер перестал поддерживать несколько классических скинов. Скачать Winamp самой последней редакции можно здесь, после чего обзавестись нужным языковым пакетом отсюда. Разумеется, никаких денег за это не попросят.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о готовящемся масштабном перезапуске Winamp. У программы тогда появился официальный сайт и обновлённый логотип. Там же можно подписаться на участие в бета-тестировании обновлённого медиаплеера.

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Полноценное развитие Winamp прекратилось в 2007-м году — после выпуска версии 5.5. До наступления переломного момента медиаплеер считался одной из самых популярных программ для воспроизведения локальных аудиофайлов.