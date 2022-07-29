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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Легендарный медиаплеер Winamp получил улучшенную поддержку Windows 11, лишился пары скинов и больше не подходит для Windows XP и Vista
Тестовая сборка получила индекс 5.9 RC1.
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Разработчики легендарного плеера Winamp выпустили новую версию программы — самая актуальная сборка получила порядковый индекс 5.9 RC1. Данная версия во внешнем плане практически полностью копирует предшественницу, но есть несколько важных изменений, спрятанных внутри.

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Winamp 5.9 RC1 поддерживает беспроводную синхронизацию с Winamp для Android и предоставляет возможность управлять плейлистом прямиком из браузера с помощью отдельного виджета. Она также умеет импортировать библиотеку iTunes. Программа получила улучшенную поддержку операционной системы Windows 11 и видеокодека VP8, обновлённые системные требования и некоторые технические правки. Тем немногочисленным пользователям, которые до сих пор сидят на Windows XP и Vista, доступ к свежей сборка плеера закрыт навсегда — отныне минимальной подходящей системой считается Windows 7 SP1.

Сборка 5.9 RC1 не является финальной, это важно помнить, поскольку разработчики до полноценного релиза выпустят ещё несколько тестовых версий. Также плеер перестал поддерживать несколько классических скинов. Скачать Winamp самой последней редакции можно здесь, после чего обзавестись нужным языковым пакетом отсюда. Разумеется, никаких денег за это не попросят.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о готовящемся масштабном перезапуске Winamp. У программы тогда появился официальный сайт и обновлённый логотип. Там же можно подписаться на участие в бета-тестировании обновлённого медиаплеера.

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Полноценное развитие Winamp прекратилось в 2007-м году — после выпуска версии 5.5. До наступления переломного момента медиаплеер считался одной из самых популярных программ для воспроизведения локальных аудиофайлов.

#winamp
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Легендарный медиаплеер Winamp готовится к перерождению — у программы появился новый логотип и сайт
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Rey.B.
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Закономерный финал множества "глобальных пиар-компаний". В данном случае со стороны Интел. Вот АМД ничего не пиарила, но дело сделала. Например, когда она поглотила ATI, я здесь сразу сказал, что дело...
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Иван Кирби
20:05
Какой нахъй порядковый индекс? 🤦‍♂️ Как только не называют версию дилетанты.
Легендарный медиаплеер Winamp получил улучшенную поддержку Windows 11, лишился пары скинов и больше не подходит для Windows XP и Vista
ptlrkptt
20:01
т.е. развлекаются
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Rey.B.
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