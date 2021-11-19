Бета-тестирование стартует совсем скоро.

Популярный в позапрошлом десятилетии медиаплеер Winamp готовится к масштабному перезапуску. У легендарной программы появился свой официальный сайт (сильно нагруженный красочной презентацией) и обновлённый логотип. Команда поддержки даже предлагает подписаться на участие в бета-тестировании обновлённого медиаплеера. Разработчики дали понять, что соответствующее мероприятие должно стартовать совсем скоро.

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Журналисты сетевого издания Vosveteit были одними из первых, кто опубликовал информацию о грядущем перезапуске Winamp. К сожалению, мы пока не знаем, какая версия проигрывателя попадёт на тест. Разработчики также не торопятся раскрывать список функций и возможностей новой программы. Последний пункт особенно интересен, ведь сегодня Winamp придётся конкурировать не только с другими программами для воспроизведения локальных аудиофайлов, но и цифровыми музыкальными сервисами (Spotify, «Яндекс.Музыка», Apple Music).

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Напомним, развитие Winamp прекратилось в 2007-м году — после выпуска версии 5.5. До наступления переломного момента медиаплеер считался одной из самых популярных программ для воспроизведения локальных аудиофайлов.