Для Blizzard день без скандала — день, прожитый зря.

Есть по Overwatch такой турнир, Contenders называется. Задача Contenders — обеспечить киберспортивное взаимодействие команд так называемого второго уровня и создать ресурсную базу для пополнения рядов Overwatch League — мероприятия первого уровня. Всё в рамках летней серии Overwatch Contenders было хорошо, пока Blizzard внезапно не решила изменить правила его проведения.

В общем, дело было так: 28 июля команды 01 Esports и Munich Esports должны были встретиться в конкурентной борьбе, сыграв, по традиции, в формате Best of 5 — когда победителем становится команда, первой выигравшая три раунда (в разной последовательности). Вскоре перед началом состязания представители Blizzard сообщили участникам, что правила меняются, и они будут играть в формате Best of 7 — то же самое, только уже до четырёх выигранных раундов в разной последовательности. Представители команд уточнили данную информацию и получили подтверждение от Blizzard.

Далее начался матч. Команда Munich Esports выиграла три раунда подряд, затем 01 Esports начала отыгрываться, взяв следующие два раунда, доведя итоговый счёт до 3:2. Казалось бы, по формату Best of 7 матч должен продолжаться, однако организаторы турнира неожиданно заявили, что формат оставался Best of 5, и объявили победителем Munich Esports. Получается, что команды не просто отыграли лишних два раунда, но и не получили возможности изменить ситуацию.

Сказать, что возникло недоумение — ничего не сказать. «Проигравшая» 01 Esports договорилась с командой Ex Oblivione, с которой у неё была назначена следующая встреча, в результате чего киберспортсмены устроили внутриигровой протест — отказались сражаться и просто развлекались, бегая по карте.

Привело это к тому, что команды отказались участвовать в Contenders до разрешения возникшей ситуации, а организаторы публично извинились за «ошибку», заявив, что по-спортивному правильно было бы продолжить встречу команд в формате Best of 7, чем менять правила посреди матча.

Важно помнить, что Overwatch переживает, мягко говоря, совсем не лучшие времена, и каждый подобный удар по репутации Blizzard до добра компанию, в которую и так уже мало кто верит, не доводит.