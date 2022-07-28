Эпический долгострой может-таки когда-нибудь добраться до релиза.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон продолжает снабжать Сеть различными недоступными простой публике и журналистам сведениями из мира видеоигр. Так, в начале лета Хендерсон сообщил, что Ubisoft готовится к масштабному тестированию своего долгостроя Beyond Good and Evil 2, и вот, теперь, по словам инсайдера, этот процесс начался.

реклама

Согласно публикации Хендерсона, он имеет связи с теми, кто проводит тестирование, поэтому попросил своих читателей задавать вопросы касательно Beyond Good and Evil 2, которые он, очевидно, переадресует своему источнику из Ubisoft.

Стоит отметить, что начало внутреннего тестирования означает, что Beyond Good and Evil 2 гораздо ближе к релизу, чем мы ожидаем после многочисленных переносов релиза и пребывания в состоянии полной неопределённости.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Прошлой осенью Хендерсон предполагал, что релиз Beyond Good and Evil 2 состоится не раньше, чем в 2024 или 2025 году. Изменились ли предсказания инсайдера после старта внутреннего тестирования проекта, неизвестно.