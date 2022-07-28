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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер сообщил, что Ubisoft уже приступила к активному тестированию Beyond Good and Evil 2
Эпический долгострой может-таки когда-нибудь добраться до релиза.
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон продолжает снабжать Сеть различными недоступными простой публике и журналистам сведениями из мира видеоигр. Так, в начале лета Хендерсон сообщил, что Ubisoft готовится к масштабному тестированию своего долгостроя Beyond Good and Evil 2, и вот, теперь, по словам инсайдера, этот процесс начался.

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Согласно публикации Хендерсона, он имеет связи с теми, кто проводит тестирование, поэтому попросил своих читателей задавать вопросы касательно Beyond Good and Evil 2, которые он, очевидно, переадресует своему источнику из Ubisoft.

Стоит отметить, что начало внутреннего тестирования означает, что Beyond Good and Evil 2 гораздо ближе к релизу, чем мы ожидаем после многочисленных переносов релиза и пребывания в состоянии полной неопределённости.

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Прошлой осенью Хендерсон предполагал, что релиз Beyond Good and Evil 2 состоится не раньше, чем в 2024 или 2025 году. Изменились ли предсказания инсайдера после старта внутреннего тестирования проекта, неизвестно.

#ubisoft #beyond good & evil 2
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