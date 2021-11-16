Что в данном случае почти одно и то же.

Beyond Good & Evil 2 — один из современных многострадальных долгостроев, о судьбе которого официально известно не так много, как того бы хотелось. А что происходит, когда отчаянно недостаёт информации от разработчиков? Правильно: её поставляют инсайдеры, многие из которых имеют проверенные источники в кругах этих самых разработчиков.

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Так, например, на днях авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который явно претендует на роль нового Джейсона Шрайера, сообщил, что производство Beyond Good & Evil 2 зашло в тупик, команда утратила видение проекта, и его собираются закрыть и отправить «в стол». Теперь же Хендерсон частично опроверг свой предыдущий инсайд, заявив, что с ним связался один из разработчиков BGE2, уточнивший, что на самом деле производство проекта не отменяется, но проблемы действительно имеют место, из-за чего игра задержится на несколько лет.

По словам Хендерсона, во внутренних кругах Ubisoft ходят разговоры о том, что ориентировочное «окно» релиза Beyond Good & Evil 2 сместилось на 2024—2025 годы.

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Стоит напомнить, что идеолог Beyond Good & Evil Мишель Ансель покинул игровую промышленность ещё в сентябре прошлого года. Сможет ли коллектив разработчиков сделать достойный сиквел без чуткого руководства мэтра? Данный вопрос, учитывая всё вышесказанное, можно смело назвать риторическим.