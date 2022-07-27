Иммерсивный Дикий Запад.

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Разработчики из студии WolfEye объявили о выпуске свежего обновления для ролевого иммерсивного ролевого экшена Weird West. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге проекта.

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В свежем твите официального аккаунта Weird West говорится, что после установки апдейта в игре появятся новые шахты, переработанный искусственный интеллект компаньонов, переработанная система прогрессии игрока, а также новые перки для оружия и новый «шмот». Напомним также, разработчики сейчас заняты производством большого патча, который в будущем позволит переключаться между персонажами после завершения сюжетной линии.

Weird West — это мрачная фантазийная интерпретация Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами. Здесь каждый играет по своим правилам и руководствуется собственными целями.

«Исследуйте мир через истории различных персонажей, переходите от одного путешествия к другому и наблюдайте, как в финальной главе все дороги сойдутся воедино. Каждое прохождение уникально, ведь историю игры формируют действия и решения самого игрока, комбинация которых создает идеальную сюжетную линию. В Weird West доступны разнообразные стили игры. Это захватывающий мир-песочница, где персонажи, фракции и даже локации реагируют на решения игрока», — гласит официальное описание к игре.

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Weird West поступила в продажу 31 марта на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. На момент публикации данного материала у проекта было 73 % положительных отзывов на основании более 1,5 тысячи написанных.