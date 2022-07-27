Буквально вчера стало известно, что серверы боевика с ассиметричным мультиплеером Evolve снова заработали. Это привело к заметному росту пикового онлайна в Steam, что более чем логично. До повторного открытия серверов в игре в пиковые моменты могло находиться до 40 с небольшим человек. А сейчас, по данным SteamDB, этот показатель увеличился до 689 пользователей.
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В любом случае, нынешние цифры онлайна не идут ни в какое сравнение с тем, что было с проектом несколько лет назад, — более 51 тысячи человек. Но сейчас можно сказать, что после включения серверов онлайн Evolve вырос в 10 раз — так эффектнее звучит, правда?
Ещё один забавный момент связан с доступностью рассматриваемого нами мультиплеерного проекта. В магазине Steam его приобрести сейчас нельзя, а бесплатная версия Evolve сейчас доступна только тем, кто успел когда-то добавить себе её на аккаунт.
Напомним, релиз Evolve состоялся в 2015 году на PC, PS4 и Xbox One. Буквально через год разработчики заявили о полном прекращении поддержки игры. Причина довольно ожидаемая — общая непопулярность и, как следствие, низкие показатели онлайна.