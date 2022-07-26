Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Издатель провального асимметричного боевика Evolve спустя 4 года зачем-то восстановил игровые серверы проекта
Странное решение, поскольку игра уже четыре года как официально мертва.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Асимметричный боевик Evolve, в котором группе выживших необходимо одолевать постоянно «разжирающегося» монстра-мутанта под управлением другого игрока, с самого своего релиза в начале 2015 года звёзд с неба не хватал: низкие пользовательские оценки, незначительный «онлайн», необходимость переезда на условно-бесплатную модель, дабы хоть как-то выправить ситуацию, повторное падение «онлайна». В конце концов осенью 2016 года контентная поддержка Evolve была прекращена, а ещё спустя два года были отключены её серверы, ознаменовав тем самым формальную смерть творения студии Turtle Rock.

реклама

С тех пор Turtle Rock выпустила ещё один провал в лице Back 4 Blood, ну а издателю 2K Games всё это безобразие необходимо оплачивать и разгребать. Неясно, что произошло, но сегодня пользователи заметили, что игровые серверы Evolve были по-тихому восстановлены: на данный факт намекнул пусть и не запредельный, но всё же резкий рост «онлайна» проекта в Steam. Если ранее Evolve зачем-то запускали до сорока человек одновременно, то за последние сутки данный показатель вырос до 270 человек.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Важно помнить, что Evolve давно снята с продажи, так что проверить сетевую функциональность проекта смогут только те, кто приобрели его много лет назад.

#2k games #turtle rock studios #evolve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В кооперативном зомби-боевике Back 4 Blood вскоре появится пятый акт
Авторы зомби-боевика Back 4 Blood намереваются продолжать активно поддерживать проект контентом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
151
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
58
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
58
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
40
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
44
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
2
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
О самых маленьких игровых консолях
+
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
10

Сейчас обсуждают

Роман Ефимочкин
19:58
Я просто по старинке думал, что скорость измеряется в Мб\сек. P.S. Может быть что-то пропустил за последние годы...
RGB подсветка и скорости до 6600 МТ/с — новые комплекты CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5
Rey.B.
19:50
Вопрос менталитета. Например фины вешают светильники когда делают ремонт. И люминесцентных ламп в них хватает до следующего ремонта. У нас же они летят коробками. Сейчас перешли на светодиодные JAZZWA...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
ptlrkptt
19:50
Цветопередача искажется при ламповом (накаливания) свете. Белый становится жёлтым.
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Вальвар Карлович
19:48
Возьми 9400 ф и мать херовую не Zетовскую (с)
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
ptlrkptt
19:47
У нас лампы накала остались только в туалете (в нём никто не сидит часами) и в одном древнем потолочном светильнике, который невозможно переделать на LED по техническим причинам. В остальных местах ст...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Андрей Филинский
19:46
Ну ок )
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
VRoman
19:45
Наконец-то пришёл конец корона-вирусной лихорадки
Небольшие контрактные производители чипов начали снижать цены на свои услуги
Rey.B.
19:44
И что освещение "в полдень" для людей куда менее приятное, чем "закат".
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Rey.B.
19:42
А что, слабо забить в поисковик "термоизлучатель ЛОН 150 Вт купить"??? Кому надо, например для цыплят, тот и сейчас покупает. Разница в драйверах ламп в том, что люминесцентные работают на переменном...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Шамиль Джанболатов
19:42
А есть ссылки доказывающие, что элитные блоки чем-то серьезно отличаются от той же Броунз?
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем