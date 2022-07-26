Странное решение, поскольку игра уже четыре года как официально мертва.

Асимметричный боевик Evolve, в котором группе выживших необходимо одолевать постоянно «разжирающегося» монстра-мутанта под управлением другого игрока, с самого своего релиза в начале 2015 года звёзд с неба не хватал: низкие пользовательские оценки, незначительный «онлайн», необходимость переезда на условно-бесплатную модель, дабы хоть как-то выправить ситуацию, повторное падение «онлайна». В конце концов осенью 2016 года контентная поддержка Evolve была прекращена, а ещё спустя два года были отключены её серверы, ознаменовав тем самым формальную смерть творения студии Turtle Rock.

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С тех пор Turtle Rock выпустила ещё один провал в лице Back 4 Blood, ну а издателю 2K Games всё это безобразие необходимо оплачивать и разгребать. Неясно, что произошло, но сегодня пользователи заметили, что игровые серверы Evolve были по-тихому восстановлены: на данный факт намекнул пусть и не запредельный, но всё же резкий рост «онлайна» проекта в Steam. Если ранее Evolve зачем-то запускали до сорока человек одновременно, то за последние сутки данный показатель вырос до 270 человек.

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Важно помнить, что Evolve давно снята с продажи, так что проверить сетевую функциональность проекта смогут только те, кто приобрели его много лет назад.