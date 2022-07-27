Если вы вдруг ещё пребываете в иллюзиях того, что современная игровая индустрия способна работать чётко, структурированно и без многочисленных нелепых сбоев, то у журналиста издания Bloomberg Джейсона Шрайера для вас очередной набор неприятных новостей. Ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, официально анонсированный студией Aspyr осенью прошлого года, поставлен на паузу на неопределённый срок.
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Насколько известно Шрайеру, а связи в игровой индустрии у него колоссальные, руководство Aspyr сняло со своих должностей дизайн-директора и арт-директора проекта, попутно заявив о ненадлежащем качестве так называемого вертикального среза (рабочей версии для показа) готовящегося ремейка. Учитывая тот факт, что на подготовку «вертикального среза» потратили огромное количество времени, данное обстоятельство и послужило причиной приостановки производства до прояснения ситуации.
Внутри Aspyr якобы ощущается неопределённость и предчувствие, что проект полностью передадут Saber Interactive, которая также участвует в производстве ремейка KotOR.
Официальные источники пока не прокомментировали информацию Шрайера, поэтому трудно судить, какова дальнейшая судьба ремейка данной культовой игры. Проблема в том, что Шрайер практически всегда оказывается прав в своей публикуемой информации, а это значит, что у Aspyr с вероятностью, близкой к абсолютной, и впрямь возникли трудности. Сказать, что это ожидаемо — ничего не сказать; такова уж современная игровая индустрия.