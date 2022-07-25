Продолжаем жить в интересное время.

В начале июня стоимость The Callisto Protocol по предварительному заказу в российском сегменте Steam несмотря на постоянное укрепление рубля взлетела в три с половиной раза. Помимо Steam проект также предлагается в Epic Games Store, в котором цена оставалась на прежнем уровне и составляла 1 299 рублей. Сегодня внимательные пользователи заметили, что игра исчезла из предзаказов в российском сегменте сервиса от Epic Games.

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Что произошло, не сообщается, но рискнём предположить, что издатель The Callisto Protocol в лице Krafton узнал об ошибке и временно приостановил предзаказы для России до тех пор, пока ценник в EGS не будет синхронизирован с ценником в Steam.

Важно понимать, что базовое издание данного космического хоррор-боевика от создателя Dead Space предлагается в Steam по цене в 3 645 рублей, или за $62 по сегодняшнему официальному курсу, или чуть дороже, чем непосредственно в Соединённых Штатах, или на $28 долларов дороже, чем в долларовом эквиваленте для стран СНГ, которым в Steam пока не присвоили собственные региональные валюты.

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Релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 декабря. Хотелось бы верить, что к тому моменту многие безумные моменты в игровой индустрии сойдут на нет.