Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS для России отключили предзаказ The Callisto Protocol, стоивший там втрое дешевле, чем в Steam
Продолжаем жить в интересное время.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

В начале июня стоимость The Callisto Protocol по предварительному заказу в российском сегменте Steam несмотря на постоянное укрепление рубля взлетела в три с половиной раза. Помимо Steam проект также предлагается в Epic Games Store, в котором цена оставалась на прежнем уровне и составляла 1 299 рублей. Сегодня внимательные пользователи заметили, что игра исчезла из предзаказов в российском сегменте сервиса от Epic Games.

реклама

Что произошло, не сообщается, но рискнём предположить, что издатель The Callisto Protocol в лице Krafton узнал об ошибке и временно приостановил предзаказы для России до тех пор, пока ценник в EGS не будет синхронизирован с ценником в Steam.

Важно понимать, что базовое издание данного космического хоррор-боевика от создателя Dead Space предлагается в Steam по цене в 3 645 рублей, или за $62 по сегодняшнему официальному курсу, или чуть дороже, чем непосредственно в Соединённых Штатах, или на $28 долларов дороже, чем в долларовом эквиваленте для стран СНГ, которым в Steam пока не присвоили собственные региональные валюты.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 декабря. Хотелось бы верить, что к тому моменту многие безумные моменты в игровой индустрии сойдут на нет.

#the callisto protocol
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Немного свежего геймплея The Callisto Protocol в видеоинтервью с Гленом Скофилдом
Глен Скофилд уверяет, что в The Callisto Protocol будет гораздо больше расчленёнки, чем в Dead Space
Авторы The Callisto Protocol обещают, что игра будет по-настоящему страшной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
80
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
57
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
8
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
1
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
5

Сейчас обсуждают

Серегарус
19:28
после завтра ещё одну отключают
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Серегарус
19:26
ничего страшного.. рутор включит
В EGS для России отключили предзаказ The Callisto Protocol, стоивший там втрое дешевле, чем в Steam
V.L.A.D.L.E.N
19:25
А материнка какая?
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
industria
19:25
У Зелота одна и та же новость каждый день, не серчай, в Рашке тяжело живётся, зарабатывает как может.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Kira625
19:24
> крупный бизнес часто на господсосе и особых условиях, им ставка ЦБ как бы побоку. Помимо того, что ты туповат, ты ещё и читать не умеешь. Вот они твои триллионы, самый крупный госбанк крупный бизне...
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Миша Симаков
19:22
Ща путин опять какиую нибудь фигню вытаорит на Украине, США на Россию наложат очередные бесполезные санкции и биток опят бошкой о дно удариться.
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
Man of War
19:21
С каких пор здесь дешёвый кал выставляют? КГ/АМ. Не пиши больше.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
kib@rg
19:21
Согласен, тоже очень интересует данная информация. Уже бежать в Ситилинк за новой видюхой или отложить на завтра?
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
eightylvl
19:18
Выглядит не очень надёжно...
Вот новый "поворот": Революционные технологии научат автомобили разворачиваться на месте
Александр Дедок
19:12
Скажите это борщевику сосновского
Science Focus: Глобальное потепление превращает альпийские горнолыжные курорты в зелёные леса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем