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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стоимость The Callisto Protocol в России внезапно взлетела почти в 3,5 раза — до 3 645 рублей
С такими ценами можно проследовать прямиком на Каллисто — спутник Юпитера.
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Обновление от 20:38 по МСК: не успели мы обрадоваться тому, что разработчики, в частности, создатели The Callisto Protocol, начали понимать, что реальность изменилась, и «многотысячные» рублёвые ценники на видеоигры — это проявление полной неадекватности, как издатель взял и всё испортил. Спустя несколько часов после старта предварительных заказов стоимость The Callisto Protocol в Steam взлетела с 1 085 рублей до 3 645 рублей, то есть, почти в 3,5 раза. Никакого объяснения данному ценнику, который, по сути, является отказом от следования региональному ценообразованию в Steam, разработчики пока не дали.

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Оригинал от 13:04 по МСК: Последние годы ценники на видеоигры в Steam удивляли своей, мягко говоря, неадекватностью. Стремительное укрепление рубля, однако, приводит к тому, что некоторые издатели пусть и неохотно, но всё же корректируют региональные цены в соответствие с новой реальностью. Так, например, издательство Krafton посчитало, что правильной ценой на хоррор The Callisto Protocol в России будет 1 085 рублей (в Европе, на минуточку, цена составляет 59,99 евро). При желании на проект уже можно оформить предварительный заказ — если, конечно, вам не лень тратить лишнее время на вытаскивание всех вставленных в Steam российским геймерам палок в колёса.

Вместе с тем на Steam-страничке The Callisto Protocol появились пусть и крайне сомнительные, но всё же системные требования проекта, из которых следует, что для нормального воспроизведения игры будет достаточно компьютера с процессором уровня AMD Athlon 5350 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Больше на тему системных требований The Callisto Protocol писать нечего: уж так они составлены. Очевидно, ближе к релизу всё поменяется.

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Напомним, что The Callisto Protocol выйдет в свет второго декабря на всех актуальных платформах.

#the callisto protocol
13
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Муж_ЗАГЛOТА
21:29
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Sheshenbek
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maximus6546
21:24
Лучше уж 6600 за 30р... Логистика хуигистика- лапша на уши. Везде логистика а за бугром ещё и на топливо цены ого го, но видюхи дешевле стоят...
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[Zero]
21:23
Можно вдоль рядов с креслами сделать грядки с лопухами прямо в самолете. И тогда туалетной бумаги получится сэкономить очень много. Импортозамещение.
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Sheshenbek
21:23
Заработать на видеокарту? Не смеши, скоро на сдачу от сигарет куплю
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ахахах
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ты вкурсе что уже четверть украины взяли и под 200 тыс всушников денацифицировали
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DimCher
21:21
Это рывок или прорыв?
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Eisbrecher
21:21
Ну вот. В 1440р 5600+6600ХТ дают больше фпс, чем 1600+6950ХТ. Апгрейд CPU обойдется в 5 раз дешевле, чем апгрейд GPU. А говорят - не впечатляюще :D
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wwr222
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