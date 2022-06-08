С такими ценами можно проследовать прямиком на Каллисто — спутник Юпитера.

Обновление от 20:38 по МСК: не успели мы обрадоваться тому, что разработчики, в частности, создатели The Callisto Protocol, начали понимать, что реальность изменилась, и «многотысячные» рублёвые ценники на видеоигры — это проявление полной неадекватности, как издатель взял и всё испортил. Спустя несколько часов после старта предварительных заказов стоимость The Callisto Protocol в Steam взлетела с 1 085 рублей до 3 645 рублей, то есть, почти в 3,5 раза. Никакого объяснения данному ценнику, который, по сути, является отказом от следования региональному ценообразованию в Steam, разработчики пока не дали.

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Оригинал от 13:04 по МСК: Последние годы ценники на видеоигры в Steam удивляли своей, мягко говоря, неадекватностью. Стремительное укрепление рубля, однако, приводит к тому, что некоторые издатели пусть и неохотно, но всё же корректируют региональные цены в соответствие с новой реальностью. Так, например, издательство Krafton посчитало, что правильной ценой на хоррор The Callisto Protocol в России будет 1 085 рублей (в Европе, на минуточку, цена составляет 59,99 евро). При желании на проект уже можно оформить предварительный заказ — если, конечно, вам не лень тратить лишнее время на вытаскивание всех вставленных в Steam российским геймерам палок в колёса.

Вместе с тем на Steam-страничке The Callisto Protocol появились пусть и крайне сомнительные, но всё же системные требования проекта, из которых следует, что для нормального воспроизведения игры будет достаточно компьютера с процессором уровня AMD Athlon 5350 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Больше на тему системных требований The Callisto Protocol писать нечего: уж так они составлены. Очевидно, ближе к релизу всё поменяется.

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Напомним, что The Callisto Protocol выйдет в свет второго декабря на всех актуальных платформах.