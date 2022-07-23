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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard опровергла слух о скором начале публичного бета-тестирования Diablo IV
Это действительно было бы странно, учитывая, что релиз игры состоится ещё в лучшем случае через полгода.
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Вчера в Сети с подачи датамайнеров появилась информация о том, что Blizzard готовится к относительно скорому проведению публичного бета-тестирования своей потенциально прекрасной Action/RPG Diablo IV. Данное предположение базировалось на одном-единственном скриншоте, на котором можно было заметить бета-версию проекта вкупе с материалами высокого разрешения (предположительно, речь о текстурах).

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Радость геймеров продолжалась недолго: продюсер вселенной Diablo Род Фергюссон в своём Twitter уточнил, что сведения, попавшие в руки датамайнеров, относятся исключительно ко внутреннему тестированию Diablo IV среди разработчиков из Blizzard. По словам Фергюссона, в Diablo IV, безусловно, пройдёт публичное тестирование, но случится это позже, поскольку релиз проекта состоится только в 2023 году.

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Если верить Blizzard, то разработка проекта продвигается успешно. Но вот что студия подразумевает под «2023 годом» — понятием, которое, естественно, до неприличия растяжимое — вопрос пока открытый.

#blizzard #diablo iv
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