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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Blizzard готовит скорое бета-тестирование Diablo IV
Удивительного в этом, впрочем, немного.
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Практически каждая современная видеоигра проходит этап публичных альфа- и бета-тестирований. Подобный подход очень удобный: во-первых, разработчикам не надо платить тестировщикам, поскольку геймеры с удовольствием сделают это бесплатно, а во-вторых, сами масштабы тестирований позволяют выявить недоработки с более высокой вероятностью. Не обойдётся без публичного бета-теста, по всей видимости, и Diablo IV: упоминание соответствующей версии игры в сервисе Battle.net обнаружили сегодня датамайнеры.

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По всей видимости, тестирование начнётся уже относительно скоро. Ранее Blizzard заявляла, что предоставит доступ к бета-тестированию жителям отдельных городов, согласившимся сделать тематическую татуировку на тему Diablo. Акция продлится до 10 сентября, так что можно предположить, что непосредственно тестирование стартует где-то в середине первого месяца осени.

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Что же до самой Diablo IV, то её релиз состоится только в следующем году. В России проект легально купить будет нельзя; впрочем, не исключено, что к тому моменту в мире всё уже радикально изменится, и здравый смысл возьмёт верх над истерикой.

#blizzard #diablo iv
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