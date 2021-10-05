Как и следовало ожидать после сегодняшней дневной утечки, несколько минут назад Ubisoft в рамках посвящённого двадцатилетию франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon анонсировала новый проект в серии — Ghost Recon Frontline. Анонсирующий ролик прилагается, первые подробности — тоже.
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Если коротко, то перед нами ещё одна попытка игроделов откусить кусочек вкуснейшего пирога под названием «батл рояль». В рамках основного игрового режима игроки, разделённые на кучу отрядов по три бойца в каждом, должны колесить по игровому миру и собирать элементы разведданных. Бойцы могут принадлежать к разным классам с уникальными способностями и вооружением.
Несмотря на то, что основной режим похож на королевскую битву, со временем в Ghost Recon Frontline собираются добавлять и дополнительные игровые режимы, среди которых вполне классические короткие по времени пострелушки.
О сроках релиза пока говорить слишком рано: производство Ghost Recon Frontline находится на весьма ранних этапах.