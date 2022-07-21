Всё к этому идёт.

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела

3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела

Издание «Известия» сообщает, что Минцифры предлагает включить отечественный магазин приложений RuStore, разработанный совместно с компанией VK, в перечень программ, обязательных для предустановки на технические устройства, выпущенные в России и других странах ЕАЭС. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

реклама

Так, RuStore предлагают предустанавливать на смартфоны и планшеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist, «поскольку функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist». В данной ситуации соисполнителями документа указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

Напомним, в конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в соавторстве с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte 3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 12700KF за копейки в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

22 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на реализуемые в России мобильные устройства.