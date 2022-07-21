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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на мобильные устройства
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Издание «Известия» сообщает, что Минцифры предлагает включить отечественный магазин приложений RuStore, разработанный совместно с компанией VK, в перечень программ, обязательных для предустановки на технические устройства, выпущенные в России и других странах ЕАЭС. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Так, RuStore предлагают предустанавливать на смартфоны и планшеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist, «поскольку функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist». В данной ситуации соисполнителями документа указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

Напомним, в конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в соавторстве с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android.

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22 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на реализуемые в России мобильные устройства.

#минцифры #rustore
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