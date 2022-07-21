Мы знаем, чего вы не сделали прошлым (и текущим) летом.

Современные разработчики игр уж очень любят заниматься контрпродуктивной деятельностью: анонсировать проекты за многие годы до их релиза, вызывая тем самым справедливое раздражение со стороны геймеров. Воспользоваться «свежеизобретённым велосипедом» зимой 2020 года решила и студия PlatinumGames, объявившая о работе над загадочным экшеном под кодовым названием Project G.G. С тех пор никакой информации о данном творении так и не поступало, но вечно так продолжаться не может, поэтому девелоперы всё же поделились некоторыми вторичными/третичными по своей важности сведениями.

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Как сообщается, Project G.G. со временем увеличилась в масштабах, что частично и служит причиной нежелания разработчиков раньше времени выходить на связь: игра активно развивается, и опубликованные сведения очень быстро теряют актуальность. Проект давно вышел за рамки просто боевика, поэтому подобное преждевременная публикация сведений негативно бы повлияла на продвижение новинки.

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Активная фаза разработки ещё только в самом разгаре, поэтому в ближайшее время никаких новостей о Project G.G. ждать не стоит: игру покажут только следующим летом. Иными словами, разработчики в очередной раз оказались заложниками созданной ими самими ситуации: а ведь всего-то надо было не торопиться с анонсом, и вопросов бы не было.