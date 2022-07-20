На нём всё и так давно уже отразилось.

Вчера днём стало известно, что Чарльз Бойд, творческий руководитель (креативный директор) Star Wars The Old Republic, на протяжении шестнадцати лет работавший в BioWare, объявил об уходе из компании. Естественно, фанаты SWTOR начали волноваться, что уход, по сути, одного из главных лиц в команде разработчиков, самым негативным образом скажется на дальнейшей поддержке проекта. Однако BioWare поспешила успокоить геймеров, заявив, что им не о чем волноваться.

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Поддержка Star Wars The Old Republic будет продолжаться и после ухода Бойда; в частности, на начало августа запланирован релиз свежего обновления, в состав которого войдут новые миссии и операция. На самом деле, подобные заявления — естественная реакция студий на уход из них высокопоставленных сотрудников. Кадровая чехарда нынче — распространённое явление, и оно крайне редко негативным образом сказывается на развитии уже существующего проекта. Находящиеся в активной разработке игры — это уже совсем другой разговор, и SWTOR он, естественно, не касается.

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Кто теперь возглавит креативное направление SWTOR, пока не уточняется. Справедливости ради, не особо-то это и важно.