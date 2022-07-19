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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Творческий руководитель Star Wars The Old Republic объявил об уходе из BioWare
Проработав в компании 16 лет.
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Студия BioWare продолжает терять тех, кто создавали всемирно известное имя компании, отождествлявшейся когда-то с высоким качеством и уровнем проработки своих проектов. Те времена, к великому сожалению, давно позади, и вот, издание IGN сообщает, что компанию покинул очередной ветеран в лица Чарльза Бойда, творческого руководителя (креативного директора) Star Wars The Old Republic.

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Бойд трудился в BioWare на протяжении шестнадцати лет, и в прощальном письме отметил, что для него было большой честью работать над игрой во франшизе «Звёздных войн», фанатом которой он был с детства. Полученный опыт был бесценным, но обстоятельства сложились таким образом, что Бойдом было принято решение об уходе.

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В детали Бойд вдаваться не стал. Что же до BioWare, то сейчас компания трудится сразу над несколькими проектами, в числе которых Dragon Age Dreadwolf, а также новая Mass Effect. О сроках сдачи данных проектов в продажу пока говорить слишком преждевременно.

#bioware #star wars the old republic
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