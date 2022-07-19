Инди-разработчик Дэниэл Маллинс (Daniel Mullins), которого мы должны знать по проектам Pony Island, The Hex и Inscryption, до настоящего момента радовал своим творчеством исключительно обладателей персональных компьютеров. Первым проектом должен стать карточный хоррор про лешего Inscryption.
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Сейчас мы знаем, что издательcтво Devolver Digital собирается выпустить Inscryption на PlayStation уже 30 августа. По такому случаю были даже открыты предзаказы. Разумеется, на данной игровой платформе будут задействованы уникальные технические особенности, которые сделают геймплей более разнообразным. Так, карты будут разговаривать с игроком через динамик геймпада, светодиод будет повторять освещение в игре, а контроллер DualSense порадует правильно настроенной тактильной отдачей.
Напомним, Inscryption — инди-шедевр, который изначально походит на привычный «рогалик» с картами. Через какое-то время игрок понимает, что всё не так просто. Леший явно что-то скрывает, а карты начинают отправлять исследователю подсказки. Без спойлеров в этой ситуации никак не обойтись, поэтому детали истории мы опустим. Отметим лишь, что в Steam у Inscryption набралось 97 % положительных отзывов из более 68 тысяч написанных — просто невероятный результат для инди-проекта.