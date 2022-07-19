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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Soulframe заверили, что в анонсирующем трейлере представлены кадры из игры
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На выходных студия Digital Extremes анонсировала свой новый проект под названием Soulframe. Анонс сопровождался кинематографическим роликом, принадлежность видеоряда которого непосредственно к кадрам из игры многие поставили под сомнение. По какой-то необъяснимой причине данное сомнение нехило так распространилось по Сети, в результате чего Digital Extremes даже пришлось дополнительно объяснять очевидное. По словам разработчиков, в анонсирующем ролике демонстрируются материалы непосредственно из Soulframe, никто никого не обманывает и такой целью не задаётся.

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Безусловно, проект находится на ранних стадиях развития, поэтому в перспективе его визуальная часть может измениться, однако на сегодняшний день всё обстоит именно таким образом. Напомним, что действие Soulframe разворачивается в фэнтезийном мире, где вам предстоит сражаться в основном в рукопашном режиме. Отсюда, собственно, и название проекта — «Soul» обозначает, что перед нами фэнтези, «frame» — что игровой процесс будет во многом напоминать Warframe. Никакой связи с Dark Souls при этом в новинке нет.

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Поскольку Soulframe находится на совсем ранних стадиях разработки, ни о каких сроках его сдачи в релиз пока даже и думать не приходится. Перспектива это весьма отдалённая.

#digital extremes #soulframe
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