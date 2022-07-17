В середине мая разработчики из Digital Extremes, известные в первую и в последнюю очередь по своему MMO-экшену Warframe, зарегистрировали торговую марку Soulframe. Уже тогда игроки справедливо предположили, что грядёт анонс нового проекта, который, судя по названию, станет своеобразным фэнтезийным ответвлением Warframe. Так оно, впрочем, и случилось: сегодня студия представила Soulframe, которую описывает как фэнтезийную MMO-игру, при создании которой вдохновение черпалось из аниме «Бесконечная история» и «Принцесса Моноке».
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По словам разработчиков, действие Soulframe разворачивается в открытом мире, где очень важна связь человека с природой и происходящими в ней процессами. Природа разозлилась на людей за свою эксплуатацию, поэтому постоянно устраивает человечеству различные козни, что в том числе выражается в процедурной генерации местных локаций. Таким образом, в Soulframe не будет заученных прохождений; по крайней мере, в теории.
С точки зрения геймплея Soulframe будет частично напоминать Warframe, с поправкой на то, что сражения здесь в основном будут проходить в рукопашном режиме, с соответствующим сеттингу дизайном оружия и персонажей с противниками. Несмотря на сходство названия игры с серией Dark Souls, игровой процесс здесь будет работать по иным правилам; хотя ничего против данной серии разработчики из Digital Extremes не имеют.
На сегодняшний день Soulframe находится на ранних стадиях развития, и, как справедливо отмечают в Digital Extremes, анонсировать проект на данном этапе — слишком преждевременно. Однако в студии надеются, что игроки смогут принять посильное участие в определении вектора развития проекта: до конца года разработчики планируют выпустить преальфа-версию для настоящих фанатов. О сроках сдачи Soulframe в продажу пока даже говорить не стоит.