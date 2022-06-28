Пока в российском правительстве озадачены импортозамещением всех стратегически важных отраслей производства, в Госдуме подумывают и о том, чтобы заместить и испортные технологии, применяемые в сфере развлечений. В частности, депутат Антон Горелкин считает, что в России следует создать собственный игровой движок.
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Обсуждение возникло не из пустого места: Горелкин упомянул Atomic Heart — шутер, который сейчас является одним из самых ожидаемых отечественных игровых проектов. Всё отлично, вот только в основе Atomic Heart лежит движок Unreal Engine от Epic Games, которая в начале марта частично приостановила свою деятельность в России на фоне так называемых санкций. Аналогичным образом поступила и компания Unity, разработавшая одноимённый движок. Всё это приводит к мысли о том, что в России должен быть создан конкурентоспособный аналог, доступ к которому не смогли бы по щелчку пальцев перекрыть из-за океана.
В настоящее время российских игровых движков, не говоря уже о современных и конкурентоспособных, попросту нет, и Горелкин считает, что его нужно в срочном порядке создать. При этом движок обязательно должен быть не коммерческим, а бесплатным решением с открытым исходным кодом. Депутат считает это «приоритетной задачей в части госудерственной поддержки отечественного игрового рынка», в связи с чем направил в Минцифры предложение обсудить эту идею.