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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Госдуме считают, что в России нужно создать собственный конкурентоспособный игровой движок
А то пока всё импортное.
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Пока в российском правительстве озадачены импортозамещением всех стратегически важных отраслей производства, в Госдуме подумывают и о том, чтобы заместить и испортные технологии, применяемые в сфере развлечений. В частности, депутат Антон Горелкин считает, что в России следует создать собственный игровой движок.

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Обсуждение возникло не из пустого места: Горелкин упомянул Atomic Heart — шутер, который сейчас является одним из самых ожидаемых отечественных игровых проектов. Всё отлично, вот только в основе Atomic Heart лежит движок Unreal Engine от Epic Games, которая в начале марта частично приостановила свою деятельность в России на фоне так называемых санкций. Аналогичным образом поступила и компания Unity, разработавшая одноимённый движок. Всё это приводит к мысли о том, что в России должен быть создан конкурентоспособный аналог, доступ к которому не смогли бы по щелчку пальцев перекрыть из-за океана.

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В настоящее время российских игровых движков, не говоря уже о современных и конкурентоспособных, попросту нет, и Горелкин считает, что его нужно в срочном порядке создать. При этом движок обязательно должен быть не коммерческим, а бесплатным решением с открытым исходным кодом. Депутат считает это «приоритетной задачей в части госудерственной поддержки отечественного игрового рынка», в связи с чем направил в Минцифры предложение обсудить эту идею.

#atomic heart #mundfish
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vanyaindigo
20:18
Путину надо срочно издать указ по этому поводу!
В Госдуме считают, что в России нужно создать собственный конкурентоспособный игровой движок
V.L.A.D.L.E.N
20:17
Озвучьте будущие границы "успешной европейской страны"🤣🤣🤣 P.S. Мне кажется, хохлы кончают от слова "европейский".
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