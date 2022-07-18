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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер «опроверг» слухи о трёх главных героях в GTA 6
Инсайдерская клоунада в отношении GTA 6 продолжается.
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Некоторое время назад в Сеть просочился циклопических масштабов массив информации касательно Grand Theft Auto VI. Учитывая размеры утечки, трудно представить себе, что всё в ней перечисленное было лишь «фанфиком», однако некоторые моменты всё-таки опровергаются авторитетными инсайдерами.

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Так, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что следующая часть Grand Theft Auto находится в активном производстве, и многие элементы игрового процесса ещё могут измениться. По словам Шрайера, которые он опубликовал ещё полторы недели назад, но на которые СМИ обратили внимание только сейчас, информация о трёх главных действующих лицах в GTA 6 по аналогии с GTA V — чистой воды выдумка, равно как и весь «утекший» мегаматериал. Доступа к подобным сведениям даже в теории не может быть у кого-то, кто смог бы опубликовать их на Reddit.

Кому верить — тут уже вопрос предпочтений, но, справедливости ради, Джейсон Шрайер владеет реальными источниками, и оглашаемые им сведения с запредельной долей вероятности оказываются правдой. Чего не скажешь о безымянных «приближённых к Rockstar».

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Как бы то ни было, до GTA 6 нужно ещё дожить. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, релиз проекта состоится в 2024 или в 2025 году.

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