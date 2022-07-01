Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И слишком продуманно, чтобы ею не быть. Дилемма, однако.

Следующая часть серии Grand Theft Auto — это уже официально не миф: в начале года Rockstar подтвердила факт работы над проектом, однако, естественно, в рамках коммерческой тайны пока не поделилась никакими его подробностями. Идеальное поле для работы различных инсайдеров и «датамайнеров». По всей видимости, сегодня в Сеть попала самая крупная утечка информации касательно будущего проекта. За её правдивость, естественно, ручаться нельзя, поскольку всё нижеуказанное вполне может оказаться «фанфиком», однако даже если так, то выполнен он на очень высоком уровне — звучит всё, например, вполне правдоподобно.

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Итак, начнём с сухой статистики. Согласно утечке, полноценная разработка Grand Theft Auto 6 (будем пока называть её так) стартовала в 2014 году. Бюджет игры составляет 600 миллионов долларов, из которых 500 миллионов — непосредственно производство проекта, а 100 миллионов — маркетинг. В Rockstar рассчитывают, что за первые сутки игра разойдётся тиражом, достаточным для генерации выручки в 1 миллиард долларов.

Сообщается, что в GTA 6, как и в предшественнице, будут три главных героя: Рикардо (М), Кейси (М) и Роуз (Ж). В рамках своих приключений троица героев побывает в четырёх локациях: Liberty State, Carcer City, Vice City и в Cottonmouth. Кроме того, в прологе игры будет фигурировать некая локация в Южной Америке. Время действия проекта — 2023 год; то есть, современность. Продолжительность сюжетной линии — примерно 75 часов.

Также в утечке перечисляются ключевые вторичные персонажи и заявляется о возвращении ранее уже появлявшихся в играх серии персонажей. В частности, мы увидим Нико Беллика, Гея Тони и многих других персонажей.

Сообщается, что в GTA 6 будет обширная свобода для различных сторонних активностей. Герои смогут вести бизнес, продавать машины, играть на фондовом рынке, приобретать недвижимость, играть в азартные игры и многое другое. Также будут представлены различные встроенные мини-игры, включая гольф, серфинг, теннис, шахматы, баскетбол, боулинг, аркадные автоматы и многое другое.

Заявлено о продвинутой системе розыска: возврат к шестизвёздной системе, полиция научится применять собак, использовать слезоточивый газ, баллистические щиты и применять продвинутые тактики ведения боя. Полиция в игре будет действовать реалистично: в частности, сообщается, что следователи будут допрашивать свидетелей спустя некоторое время после совершения преступлений. Таким образом, правосудие сможет настичь вас не сразу. Скрыться тоже будет сложно: полиция в зависимости от ваших «успехов» будет организовывать патрульные периметры и всячески пытаться вас задержать/пристрелить.

Далее в утечке содержится информация о биографиях трёх главных героев, перечисляется масса деталей и особенностей игрового процесса. Всё в рамках данной заметки перечислить попросту невозможно. Одно можно сказать точно: если утечка окажется правдой, то перед нами может предстать величайшая игра всех времён и народов — с практически неограниченными возможностями.

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Полноценный анонс GTA 6, согласно имеющемуся материалу, запланирован на третий квартал текущего года. Релиз — на конец 2024-го.