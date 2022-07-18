Проект был последним доступным в России из числа выпущенных под эгидой Xbox Game Studios.

Как известно, Microsoft вместе со своим игровым подразделением объявила о постепенном полном сворачивании своей деятельности в России. Как следствие, все игры от студий, ныне принадлежащих игровому крылу рэдмондского гиганта, стали в нашей стране недоступными. Данное обстоятельство заставило обывателей под другим, более острым углом взглянуть на проблему монополизации рынка видеоигр. Как бы то ни было, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и вот, сегодня внимательные пользователи Steam обнаружили, что из российского сегмента сервиса исчезла Psychonauts 2, остававшаяся последней из числа доступных игр, выпущенных под эгидой Xbox Game Studios.

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Стоит отметить, что сами девелоперы из Double Fine тепло относятся к русскоязычным геймерам и даже выпустили для Psychonauts 2 официальную локализацию несмотря на так называемые санкции и культуру отмены. К сожалению, решение о прекращении продаж принимают не разработчики, а издатель, у которого свои, трудно понятные трезвому разуму мотивы.

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Релиз Psychonauts 2 состоялся летом прошлого года. Игра получила высокие пользовательские оценки и была охарактеризована как достойное продолжение истории оригинальной игры 2005 года выпуска.