Спрос родил предложение.

В прошлом году разработчики из Double Fine Productions неожиданно для себя обнаружили, что значительная часть пользовательской базы Psychonauts родом из России и других преимущественно русскоговорящих государств. Не ожидав такого развития событий, разработчики в Psychonauts 2 изначально не добавляли официальную русскую локализацию, но в конце прошлого года всё-таки заявили, что подготовят её и выпустят. События в мире не затормозили процесс, и вот, игроки начали сообщать, что русская локализация в Psychonauts 2 уже появилась.

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На официальной Steam-страничке игры соответствующая информация пока не обозначена; возможно, обновление вышло раньше времени или же системе нужно дать немного времени, чтобы обновить базу данных.

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Psychonauts 2 вышла в конце лета прошлого года и получила запредельно высокие пользовательские оценки. Занимательный факт: это единственная игра, выпущенная под эгидой Xbox Game Studios, доступ к покупкам которой в российском сегменте Steam не перекрыт.