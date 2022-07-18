Ремейк System Shock находится в производстве так долго и пережил столько потрясений, что хорошо знакомые с современной игровой индустрией геймеры уже перестали ожидать от данного проекта хоть чего-то кроме одного большого разочарования. Удивляться здесь нечему: простой психологический защитный механизм, сформировавшийся на фоне многочисленных провалов, успевших побывать в статусе долгостроев. В середине февраля Nightdive Studios заверила нас в том, что ремейк System Shock уже почти готов к релизу, и вот, по прошествии пяти месяцев девелоперы сообщили, что готовятся выступить на Gamescom 2022 в конце августа.
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Никакими подробностями своего грядущего выступления Nightdive не поделилась, но учитывая всё вышесказанное, рискнём предположить, что в конце августа коллектив всё-таки соберётся с силами, найдёт в глубине своей души хоть немного совести и огласит точную дату выхода ремейка.
Напомним, что данный проект был анонсирован осенью 2015 года. С тех пор он медленно, но верно разрабатывался, преодолевая многочисленные невзгоды, смены издательств, смену движка и другие проблемы.