В конце прошлого года разработчики ремейка System Shock из Nightdive Studios сообщили, что проект обзавёлся издателем и выйдет в течение 2022-го. Хотя конкретной датой выхода с нами до сих пор не собираются делиться, есть предположение, что релиз состоится раньше, чем мы себе предполагаем. Так, сегодня разработчики ремейка сообщили, что на текущий момент обновлённая версия System Shock дошла до состояния готовности, в котором игру можно полностью пройти от начала и до конца.
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В настоящее время студия занимается «полировкой» игры и в целом доведением её до ума. Иными словами, разработка находится на завершающих этапах.
Стоит отметить, что ремейк System Shock находится в производстве больше шести лет. За это время проект испытал несколько неприятностей, смену движка с Unity на Unreal Engine 4, приостановку производства и последующее его возобновление. Надеемся, что все эти перипетии не внесли нестираемый отпечаток на качество продукта.