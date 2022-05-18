Студия Digital Extremes известна в первую и в последнюю очередь благодаря работе над сетевым боевиком Warframe. Что ж, не исключено, что в перспективе эта ситуация станет для коллектива чуть более оптимистичной: внимательные пользователи заметили, что на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС появилось упоминание новой торговой марки — Soulframe.
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Лицом, подавшим заявку на регистрацию новой торговой марки, значится студия Digital Extremes, а в качестве области применения обозначены видеоигры и сетевые сервисы. Иными словами, нас в перспективе ждёт анонс нового проекта компании, который, судя по названию, весьма тесно связан с её самым популярным творением.
Вероятно, тайное станет явным в середине июля, когда пройдёт ежегодное посвящённое Warfame мероприятие TennoCon.