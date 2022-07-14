Есть парочка любопытных нюансов.

Платформа для разработки компьютерных игр Unity договорилась о слиянии с израильской бизнес-платформой для развития мобильных приложений ironSource. Как утверждается, обе компании намереваются создать «сквозную платформу для разработки, выпуска и монетизации игр и 3D-контента.

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Если всё пойдёт по плану, то сделка будет закрыта уже в четвёртом квартале текущего года. После чего акционерам израильской ironSource станут принадлежать 26,5 % объединённой компании, а акционерам Unity — 73,5 %.

Ещё из интересных деталей анонсированной сделки: генеральный директор ironSource Томер Бар-Зеев и ещё два топ-менеджера войдут в состав директоров Unity, а израильская штаб-квартира ironSource должна стать дополнительным хабом для Unity.

В рамках сделки будут объединены игровой движок и редактор Unity, UnityAds, а также остальные сервисы компании вместе с платформами ironSource. Предполагается, что это даст разработчикам возможность создавать, развивать и монетизировать свои проекты на протяжении всего их жизненного цикла.

В Сети не все пользователи смогли положительно оценить объявление о грядущем слиянии Unity и ironSource из-за противоречивой репутации последней. Всё дело в продукте installCore — платформы для установки и распространения ПО, использование которой позволяет монетизировать процесс, скажем, с помощью вставки рекламы.

Тот же «Защитник Windows» давно блокирует работу installCore, и на то есть причины. Скажем, из-за этой программы на компьютере пользователя могут появиться файлы и приложения, которые начинают открываться с запуском компьютера. Или же могут появиться расширения для браузера, которые пользователь устанавливать не хотел.

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Некоторые пользователи настолько отрицательно настроены по отношению к будущей сделке, что даже готовы отказаться от использования Unity в своих программных решениях. Чем это закончится — узнаем в ближайшем будущем.