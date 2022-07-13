К сожалению, только на Nintendo Switch.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что Bayonetta 3 присвоен возрастной рейтинг. Данное обстоятельство сразу стало признаком того, что точную дату выхода проекта огласят в ближайшее время, и вот, это «ближайшее время» оказалось дышащим прямо в затылок: буквально только что PlatinumGames сообщила, что Bayonetta 3 поступит в продажу 28 октября.

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Важно помнить, что Bayonetta 3 является эксклюзивом для гибридной консоли Nintendo Switch. Ранее по Сети гуляли слухи о том, что PlatinumGames всё же возьмёт себя в руки и выпустит новинку на других, куда более распространённых и актуальных платформах, но доверять им, учитывая, что предыдущая часть серии также была эксклюзивом для игровых устройств от Nintendo, мы бы не рекомендовали.