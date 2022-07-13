За тридцатилетнюю активную историю игровой промышленности были выпущены тысячи различных видеоигр. Выбор огромный, и энтузиасты, в руках которых с недавних пор оказалась полноценная версия инструментария суперсовременного движка Unreal Engine 5, посвящают всё своё свободное время созданию фанатских «ремейков» на базе данного творения Epic Games. Теперь очередь дошла до культовой Max Payne, кадрами UE5-версии которой с сообществом поделились автор YouTube-канала teaser Play.
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В нижеуказанном видео можно заметить типичную работу освещения движка Unreal Engine 5, а также в целом заметно усовершенствованную графику. Естественно, дальше коротких видеодемонстраций подобные проекты не идут, но как наглядное пособие на тему возможностей Unreal Engine 5 подобные ролики годятся просто на ура.
Через полторы недели оригинальной Max Payne исполнится 21 год. Проект стал культовым в жанре боевиков от третьего лица, сформировав вокруг себя преданную фанатскую базу, которая надеется, что когда-нибудь франшиза вернётся в строй. Новых проектов в ней не было уже больше десяти лет.