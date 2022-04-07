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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Remedy анонсировала ремейки первых двух Max Payne
Как же без ремейков в наше-то время.
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В этот поздний час ничего не предвещало интересных новостей, но финская студия Remedy потому и считается способной удивлять, что от неё в любой момент можно ждать приятных известий. Так, буквально только что Remedy сообщила о том, что заключила соглашение с Rockstar Games, в рамках которого разработает ремейки Max Payne и Max Payne 2 The Fall of Max Payne.

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Оба ремейка будут создаваться на современном движке Northlight, на основе которого разрабатывались Control и Quantum Break, а также создаётся Alan Wake 2. Remedy выступит в качестве разработчика, а Rockstar Games — в качестве издателя, поскольку права на франшизу принадлежат «звёздам».

Что касается позиционирования ремейков, то они по всем параметрам будут соответствовать играм AAA-класса. Это означает высокий бюджет разработки с расчётом на большую аудиторию. Разработка будет вестись для PC и консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X|S).

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Когда следует ждать релиз, неясно, но оба ремейка будут включены в единый сборник. В России мы в данные проекты, по всей видимости, не поиграем — по крайней мере, легально — поскольку Rockstar входит в состав Take-Two Interactive, приостановившей свою деятельность в нашей стране на неопределённый срок.

#rockstar games #remedy #max payne
2
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Sheshenbek
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