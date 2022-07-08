В декабре прошлого года Remedy официально анонсировала долгожданную новую часть Alan Wake. Релиз проекта запланирован на следующий год на актуальных платформах, однако в детали разработчики пока не вдаются, предпочитая отсиживаться в спокойствии, дабы не создавать у публики излишне высоких ожиданий. Тем не менее, иногда на связь с сообществом выходит глава Remedy Сэм Лейк. Сегодня, например, он опубликовал фотографию с Клэем Мёрфи на фоне громадной стопки бумаги, которая является распечатанным вариантом сценария Alan Wake II.
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По словам Лейка, сценарий Alan Wake II — это крупнейшая работа за всю его карьеру, так что можно предположить, что повествуемая игрой история будет продолжительной и интересной.
Стоит напомнить, что Alan Wake II это не продолжение в прямом значении этого слова, а, скорее, именно новая часть серии. Новинка переклассифицируется в жанр хоррора от третьего лица и порадует своей технологичностью — из-за этого, к слову, в списке платформ и отсутствуют консоли прошлого поколения.