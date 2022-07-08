Внушительно выглядит, что тут сказать.

В декабре прошлого года Remedy официально анонсировала долгожданную новую часть Alan Wake. Релиз проекта запланирован на следующий год на актуальных платформах, однако в детали разработчики пока не вдаются, предпочитая отсиживаться в спокойствии, дабы не создавать у публики излишне высоких ожиданий. Тем не менее, иногда на связь с сообществом выходит глава Remedy Сэм Лейк. Сегодня, например, он опубликовал фотографию с Клэем Мёрфи на фоне громадной стопки бумаги, которая является распечатанным вариантом сценария Alan Wake II.

реклама

По словам Лейка, сценарий Alan Wake II — это крупнейшая работа за всю его карьеру, так что можно предположить, что повествуемая игрой история будет продолжительной и интересной.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Стоит напомнить, что Alan Wake II это не продолжение в прямом значении этого слова, а, скорее, именно новая часть серии. Новинка переклассифицируется в жанр хоррора от третьего лица и порадует своей технологичностью — из-за этого, к слову, в списке платформ и отсутствуют консоли прошлого поколения.