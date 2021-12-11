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Новости Software Михаил Андреев
Alan Wake II станет самой красивой игрой от Remedy
Хоть и хоррор на выживание.
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Вчера Alan Wake II перестала быть мечтой и перешла в разряд реальности: проект был официально анонсирован. И хотя до релиза ещё нужно постараться дожить — в планах 2023-й год — но кое-какими подробностями авторы уже потихоньку делятся первыми подробностями. В частности, некоторыми деталями грядущего долгожданного проекта поделился Сэм Лейк, творческий руководитель Remedy.

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По словам Лейка, Remedy повезло убедить издателя поддержать разработку Alan Wake II. Студия нашла правильные слова, аргументировала свою позицию, и вот, работа идёт. В отличие от первой части, сиквел принадлежит к жанру хорроров и имеет «взрослый» возрастной рейтинг. Как уточняет Лейк, данное обстоятельство в значительной степени «развязывает руки» разработчикам: они могут показать больше, лучше и эффектнее. Впрочем, Remedy знает меру и бессмысленно пугать игроков просто для того, чтобы напугать, не станет.

Прототип Alan Wake II создавался ещё несколько лет назад, однако до текущего варианта игры дожили лишь некоторые его элементы. В целом сиквел за эти годы «повзрослел» и сильно поменялся. Remedy уверяет, что к лучшему.

Огромную роль в том, чтобы Remedy удалось убедить издателя поддержать разработку Alan Wake II, сыграла преданная фанатская база первой части. Дело в том, что издателей трудно убедить в том, что одиночные игры в наши дни могут быть успешными: Remedy же сделала ставку на поклонников Алана Уэйка, и, очевидно, её аргументы оказались весомыми.

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Сиквел создаётся на движке Northlight и станет самой красивой игрой из всех, что выпускала Remedy. Запоминайте: 2023 год, PC (Epic Games Store) и все актуальные консоли.

#remedy #alan wake 2 #alan wake ii
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