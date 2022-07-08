Это облегчит управление конференциями и записями бесед.

Команда поддержки «ВКонтакте» объявила об открытии API для управления видеозвонками. Теперь разработчики веб-сервисов, мобильных приложений и VK Mini Apps смогут автоматизировать создание онлайн-встреч в сервисе «ВК Звонки», а также управление ими через публичный API «ВКонтакте».

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Разработчики утверждают, что новые доступные методы помогут: заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, а также запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы.

Так, приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении «VK Звонки» или веб-версии платформы. А вся необходимая документация уже доступна на платформе «ВКонтакте» для разработчиков.

API ВКонтакте — это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. API упрощает создание кода, поскольку предоставляет набор готовых классов, функций или структур для работы с имеющимися данными.

API позволяет эффективно использовать возможности платформы «VK Звонки» для проведения безлимитных видеоконференций с неограниченным числом участников. Сами звонки можно запускать как от личных страниц, так и от имени сообщества. Подключиться к конференции пользователи могут по ссылке и без профиля ВКонтакте — анонимно или используя VK ID, единый аккаунт для всех продуктов компании.

Новые методы разрешат использовать в связке с другими, доступными в публичном API «ВКонтакте», для расширения возможностей продуктов. Например, можно будет запустить запись звонка, после завершения конвертировать трансляцию в видео и встроить готовый ролик на сайт продукта.

Методы видеозвонков расширят библиотеку готовых инструментов «ВКонтакте», доступ к которым могут получить любые разработчики сервисов для развития собственных проектов в интеграции с механиками соцсети.

Команда поддержки «ВКонтакте» считает, что API звонков могут быть полезны для образовательных проектов, веб-конференций, онлайн-мероприятий, медиа и любых других сфер, где востребовано общение с пользователями.

Александр Тоболь, СТО «ВКонтакте» и «VK Звонков»:

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«Миссия “ВКонтакте” — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. У нас огромный опыт в технологиях видеосвязи и большой набор собственных решений, которыми мы готовы делиться с разработчиками других IT-сервисов. Наши инструменты подойдут командам с любым опытом. Если вы хотите использовать простое готовое решение, то есть публичный API, который поможет автоматизировать задачи с использованием платформы VK Звонки. Для большей кастомизации есть SDK, с помощью которого можно встроить звонки в свой продукт для бесшовной интеграции и использовать инфраструктуру соцсети. Наши решения для звонков и видеостриминга уже используют в своих продуктах AliExpress, Учи.Дома, Тетрика и многие другие сервисы».