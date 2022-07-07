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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: правительство поддержит отечественных разработчиков игровых движков
Похоже, идея Госдумы была принята.
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После того как страны Запада, взяв под козырёк, устроили массовый «исход» своих компаний с российского рынка, в списке продуктов, подлежащих импортозамещению, появился новый пункт — игровые движки. О том, что государству нужно срочно оказывать поддержку отечественным разработчикам, дабы те не остались без основы основ любой игры — движка — в конце июня обсуждали в Государственной Думе. Похоже, идея нашла отклик: сегодня издание «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к правительству источник, сообщило, что ряд крупных российских IT-компаний, в числе которых VK, уже обсуждают с Минцифры перспективы создания отечественного игрового движка с возможностью привлечения к задаче государственного финансирования.

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На текущем этапе формируется техническое задание, а дальше, исходя из указанного в нём объёма работ, будет определён и объём государственного финансирования. Как сообщает источник «Коммерсанта», в качестве финансирования рассматривается механизм грантовой поддержки РФРИТ, в рамках которого в среднем объём выделяемых средств на разработку «отечественного IT-решения» составляет от 20 до 500 миллионов рублей. Для особо значимых проектов, как сообщается, размер гранта может достигать и шести миллиардов рублей.

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Что будет дальше — вопрос хороший. Представители отечественной игровой индустрии считают, что даже если российский игровой движок действительно будет создан, то вот мотивировать разработчиков делать на его основе игры — та ещё эпопея. Дело в том, что вокруг движков Unreal Engine и Unity за многие годы их существования сформировались целые экосистемы, и по одному только этому параметру отечественное решение будет априори им уступать. Также в геймдеве считают, что обеспечить движку поддержку со стороны AMD, Intel и NVIDIA в текущих геополитических реалиях может стать настоящей неразрешимой задачей.

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