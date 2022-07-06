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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Екатеринбуржцу ограничили свободу на 2,5 года за продажу читов и ботов в World of Tanks и World of Warships
Ущерба там насчитали на сотни миллионов рублей.
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В конце июня стало известно, что екатеринбуржцу Андрею Кирсанову грозит до пяти лет лишения свободы за создание и продажу читов и ботов для видеоигр World of Tanks и World of Warships. По подсчётам следствия, ущерб, нанесённый действиями Кирсанова, в которых он полностью сознался, оценивается в 670 миллионов рублей. Согласно ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Государственный обвинитель требовал наказания в виде полутора лет лишения свободы, однако суд принял более мягкое решение: два с половиной года ограничения свободы. Это означает, что Кирсанову на протяжении тридцати месяцев нельзя будет покидать Екатеринбург.

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В истории России это первый обвинительный приговор за киберпреступление, совершённое в видеоигре. Что, в принципе, вполне допустимо: игровая индустрия с каждым годом становится всё крупнее, и её влияние на экономическую составляющую также пропорционально растёт, поэтому неудивительно, что следственные органы начинают обращать на неё внимание.

#world of tanks
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MrPegge
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LifeX
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Екатеринбуржцу ограничили свободу на 2,5 года за продажу читов и ботов в World of Tanks и World of Warships
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