Читерство в видеоиграх с каждым годом становится всё более и более распространённой проблемой: игры стремительно перестают быть уделом энтузиастов и переходят в статус «мейнстрима»; как следствие, пропорционально возрастает и число читеров. Разработчики таких жульнических программ делают на своих «чёрных делах» большие деньги, и вот, в отношении екатеринбуржца, промышлявшего созданием и продажей читов и ботов для World of Tanks и World of Warships, возбуждено уголовное дело, о чём передаёт ТАСС.
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Как уточняется, в России это первое уголовное дело в сфере киберпреступности, возбуждённое из-за читов для компьютерных игр. Обвиняемый Андрей Кирсанов признал свою вину в суде по ч.2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). По подсчётам следствия, ущерб, который деятельность Кирсанова нанесла разработчику World of Tanks и World of Warships, составляет 670 миллионов рублей.
Как считали, почему сумма оказалась именно такой, не уточняется. Да и окончательный приговор судом пока не вынесен. В худшем случае Кирсанову грозит пять лет лишения свободы.