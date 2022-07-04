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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft закрыла русскоязычный раздел новостей Xbox Wire
Справедливости ради, читать там всё равно было нечего.
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Осенью 2020 года Microsoft с помпой и с привлечением Фила Спенсера открыла русскоязычный раздел Xbox Wire — подсайта Microsoft, где собирались новости касательно всего, что связано с игровой направленностью компании. К сожалению, не прошло и двух лет, как Microsoft официально данный русскоязычный раздел закрыла, продемонстрировав тем самым, что отношение компании к русскоязычным геймерам, как и следовало ожидать, сугубо потребительское: как только на Западе во главу угла встала политика, а не экономика, все добрые и взаимовыгодные начинания были перечёркнуты.

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На сегодняшний день русскоязычный раздел Xbox Wire отсутствует в выпадающем списке на официальном сайте, а при переходе по прямой ссылке происходит перенаправление на основной англоязычный раздел сайта.

Да не за что, Фил. Теперь не за что.

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Важно понимать, что фактически русский Xbox Wire прекратил существование ещё в начале марта, когда Microsoft заявила о приостановке своей деятельности в России. После этого свежие материалы в этом разделе попросту перестали публиковаться. Процессу придали ускорение в конце июня после заявления компании о постепенном сведении своей деятельности в России до нуля. Несколько дней назад по Сети стали гулять сведения о том, что Microsoft полностью упразднила российское подразделение Xbox.

#microsoft
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