Осенью 2020 года Microsoft с помпой и с привлечением Фила Спенсера открыла русскоязычный раздел Xbox Wire — подсайта Microsoft, где собирались новости касательно всего, что связано с игровой направленностью компании. К сожалению, не прошло и двух лет, как Microsoft официально данный русскоязычный раздел закрыла, продемонстрировав тем самым, что отношение компании к русскоязычным геймерам, как и следовало ожидать, сугубо потребительское: как только на Западе во главу угла встала политика, а не экономика, все добрые и взаимовыгодные начинания были перечёркнуты.
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На сегодняшний день русскоязычный раздел Xbox Wire отсутствует в выпадающем списке на официальном сайте, а при переходе по прямой ссылке происходит перенаправление на основной англоязычный раздел сайта.
Важно понимать, что фактически русский Xbox Wire прекратил существование ещё в начале марта, когда Microsoft заявила о приостановке своей деятельности в России. После этого свежие материалы в этом разделе попросту перестали публиковаться. Процессу придали ускорение в конце июня после заявления компании о постепенном сведении своей деятельности в России до нуля. Несколько дней назад по Сети стали гулять сведения о том, что Microsoft полностью упразднила российское подразделение Xbox.