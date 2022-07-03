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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
Это уже не первый звоночек на данную тему.
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Видеоигры уже давно воспринимаются как один из видов современного искусства. А любое искусство можно расценивать как один из элементов так называемой мягкой силы — когда влияние на соседей по глобусу и их сообщества осуществляется культурно, экономически и дипломатически. Прекрасно сей факт понимают и в Кремле, однако отечественных инструментов мягкой силы на сегодняшний день преступно мало, последствия чего мы сегодня и разгребаем. Сложившуюся ситуацию необходимо менять, о чём в рамках посвящённой началу Всероссийского конкурса «Начни игру» пресс-конференции ТАСС заявила начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

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По словам Матвеевой, компьютерные игры, за счёт возможности различной смысловой интерпретации освещаемых в них событий, включая исторические, экономические и культурные, используются для влияния на пользователей, являясь, по сути, инструментом мягкой силы.

Как считает Матвеева, одной из важных задач государства является защита граждан от деструктивного видеоигрового контента, в том числе с помощью отечественной игровой индустрии, которую необходимо развить до конкурентоспособного уровня. Без подготовки кадровой базы, как справедливо поясняет Матвеева, осуществить задачу попросту невозможно, поэтому актуальность конкурса «Начни игру» сейчас как никогда высока.

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Это уже не первый сигнал от российских властей о том, что стране необходимо браться за видеоигры. На днях, например, в Госдуме заявили о необходимости создать собственный конкурентоспособный игровой движок, поскольку на данный момент отечественная игровая индустрия работает с программными продуктами иностранного производства, доступ к которым в любой момент может быть перекрыт.

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